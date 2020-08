Questa sera, alle 23 circa, a Bergamo si rivivranno quei 3' thriller contro il Psg che hanno distrutto il sogno dell'Atalanta, esattamente una settimana fa, impedendole di accedere in Semifinale. Dove avrebbero incontrato il Lipsia, squadra gemella votata all'attacco, e questa gara che non verrà giocata è un fantasma che tormenta anche il c.t. dell'Italia campione del Mondo Marcello Lippi: "Ho solo un grande rimpianto: l’eliminazione dell’Atalanta. La Dea ci sarebbe stata a meraviglia in questo quartetto di semifinaliste", ha svelato a La Gazzetta dello Sport.



BAYERN VINCITORE- "Alla fine penso che vincerà il Bayern. Però che emozioni, che spettacolo. Ci sono tanti campioni ancora in gara e ci sono due squadre che stanno vivendo una favola. Questo Bayern sembra una macchina da calcio senza difetti. Vanno a cento all’ora. Tutti. Hanno equilibrio e qualità in ogni reparto".