Il centrocampista della Lazio Lucas Leiva ha svelato a Gazzetta.it le sue sensazioni a due settimane dalla prima di campionato contro l'Atalanta al Gewiss Stadium: "Abbiamo uno scontro diretto da affrontare. L’Atalanta sta facendo bene da diversi anni. Nella scorsa stagione l’abbiamo battuta nella finale di Coppa Italia, ma abbiamo perso qui a Roma in campionato. Quindi è una squadra che dà sempre molti problemi. Anche noi però siamo forti, abbiamo dimostrato di poter battere qualsiasi avversario. Sarà una partita interessante”.



MERCATO- “Non penso alla fine della mia carriera. Certo, non escludo un ritorno in Brasile. Ho ancora molto da dare alla Lazio, sto pensando al presente. Di sicuro, se dovessi tornare in Brasile, la mia prima scelta sarà il Gremio”.