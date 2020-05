Come sta Lucas Leiva? Se il cpaitano della Lazio Senad Lulic sembra destinato a tornare in campo solo il 4 giugno, per il centrocampista brasiliano le notizie sono più confortanti. Come riporta Lalaziosiamonoi, nell'allenamento di ieri ha viaggiato a pieno ritmo, con l'unica differenza di un fratino da jolly, che lo ha preservato da contrasti troppo duri.



CONDIZIONI LEIVA - Il centrocampista ex Liverpool, fondamentale nella cavalcata di Inzaghi fino al secondo posto, si era operato ad aprile al ginocchio destro, poi un lungo recupero in lockdow. Tempismo perfetto, si presenterà in forma e in tiro per il ritorno del campionato italiano di calcio. E Inzaghi gioisce.