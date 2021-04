Atalanta-Juve, oggi come non mai, è diventata una sfida equilibratissima sul campo e un testa a testa di mercato fuori dal rettangolo verde. Protagonista proprio il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini, che ha iniziato la sua carriera di allenatore proprio in bianconero, vincendo un Torneo di Viareggio nel 2003, e che presto potrebbe tornare alle origini.



STILE JUVE- Il tecnico bianconero Andrea Pirlo infatti non sta convincendo e per questo Raffaele Palladino, che con Gasperini ha giocato, e Vincenzo Chiarenza, che ha lavorato con lui, vorrebbero vedere il tecnico di Grugliasco sulla panca della Juve, come svelano a La Gazzetta dello Sport: “Il campo era casa sua. Lo stile Juve e quella cultura sportiva ce l’aveva dentro. Viveva la Juve con passione e senso di appartenenza".



ALLENATORE IDEALE- "Le sue video-analisi erano avanti coi tempi e, da diplomato in scienze motorie, è un grande preparatore atletico. Aveva concetti chiari, gli stessi di oggi. Alla Juve, per un percorso con giovani come Chiesa e Kulusevski lui sarebbe l’allenatore ideale“.