L’ex capo dell’area tecnica del gruppo Red Bull, il tedesco Ralf Rangnick, ha svelato al Corriere della Sera la sua ammirazione per la squadra bergamasca, in Serie A e in Champions League: “Bundesliga e Serie A sono simili: Bayern e Juve dominano da tanti anni e ci sono un gruppo di squadre che provano a costruire un’alternativa. Per questo serve una visione d’insieme e un piano preciso. Il lavoro fatto all’Atalanta da Gasperini e il suo staff è eccezionale”.



SFIORATA L’IMPRESA - “Succede spesso, ma il Lione non era più ricco del Manchester City e l’ha eliminato, mentre l’Atalanta è arrivata a pochi minuti dall’impresa di eliminare il PSG. Ai massimi livelli è indispensabile saper fare tutto con la minima percentuale di errore”.