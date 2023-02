Il tecnico della Nazionale italiana Arrigo Sacchi commenta la vittoria dell’Atalanta che è valsa il sorpasso sulla Lazio e il terzo posto in classifica con Roma e Milan: “Un capolavoro. Gasperini è un grandissimo allenatore, uno stratega. Dal poco sa ottenere tanto”, ha svelato a La Gazzetta dello Sport.



MERCATO- “Gasperini si era accorto che, dopo tre o quattro anni, la squadra aveva bisogno di ricambi: ha preso dei giovani semisconosciuti, ha insegnato loro la sua lezione e li ha lanciati. All’Olimpico è stato puro spettacolo: pressing, raddoppi, marcature feroci, ripartenze rapide. Lookman e Hojlund? Bisognava multarli: hanno giocato per quattro ed erano in due…”.