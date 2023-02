Una grande Atalanta regola per 0-2 all’Olimpico la Lazio nello scontro diretto per la qualificazione Champions e aggancia il terzo posto in classifica. I nerazzurri hanno mostrato tutta la loro forza contro la formazione di Sarri e vedono un ritorno nella massima coppa europea a 1,70, stessa quota della Roma fermata sul pari sul difficile campo del Lecce. Festeggia anche il Milan di Stefano Pioli, tornato contro il Torino alla vittoria che mancava dallo scorso 4 gennaio. I rossoneri, nonostante abbiano gli stessi punti di Roma e Atalanta, sono costretti a inseguire in quota a 1,80 mentre scende a 2,10 volte la posta la possibilità di un ingresso in top4 della Lazio di Maurizio Sarri a fine campionato, grande delusa di giornata e unica del lotto a non aver conquistato punti, e sempre più lontana dalla zona Champions.