Il difensore e capitano dell'Atalanta Rafael Toloi, in una lunga intervista a L'Eco di Bergamo, ha parlato anche degli obiettivi stagionali della Dea alla vigilia della gara contro l'Inter: "Scudetto? È troppo presto per parlare di obiettivi e lo sarà anche dopo le sfide con Inter e Milan. Dobbiamo solo pensare a vincere il più possibile. Quando mancheranno dieci partite alla fine, allora capiremo cosa potremo fare. Puntiamo al meglio nelle prossime tre gare, compresa quella di Champions con lo Young Boys. Ci siamo abituati a giocare certe partite e ci piace farlo. La rosa è stata rinforzata con l’arrivo di giocatori di livello come Musso, Demiral e Koopmeiner. Stiamo lavorando bene, il gruppo è solido”.



IL FUTURO- "(...). Qui sto vivendo anni speciali: l’Atalanta e Bergamo sono casa mia e sono felice. Ho tanta voglia di vincere un trofeo con questa maglia”.