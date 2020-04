Bergamasco doc cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta, 209 presenze e 8 gol dal 1998 al 2005 con la maglia nerazzurra, il gemello Damiano Zenoni ha parlato a udineseblog.it del coronavirus e dello stop del campionato di Serie A. "Lo stop improvviso quali squadre ha penalizzato di più? In primis sicuramente l’Atalanta, che stava andando a mille anche in Europa: la squadra di Gasperini era in una condizione psico-fisica eccellente. Poi, ovviamente, anche la Lazio”.



UDINESE- “La squadra friulana fatica sempre a fare gol, gli attaccanti forse vanno supportati di più. Io comunque sono positivo e credo che la salvezza dell’Udinese arriverà in casa. Mi spiace solo non poterla venire a vedere: avevo già programmato, in caso di porte aperte, di essere allo stadio per la sfida con l’Atalanta. Peccato, ma l’appuntamento è solo rimandato alla prossima stagione“.