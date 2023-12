E' chiaro a tutti, a Zingonia, quale sia la priorità dell'in vista del mercato di gennaio: le indisponibilità croniche di Toloi e Palomino hanno lasciato Scalvini, Djimsiti e Kolasinac scoperti ed è servito l'aiuto di De Roon perché la difesa a tre resistesse ai problemi fisici accusati recentemente dal bosniaco.Il profilo ideale è quello di Radu, autore di una prima parte di stagione interessantissima al: questo prezzo e la contemporanea presenza del, che deve far fronte all'infortunio di Romero, stanno scoraggiando la Dea. Di difficile realizzazione anche le ipotesi che portano a(non Bosko, che a Bergamo ci ha già giocato, ma Josip, dell'Ajax), che non si muove per meno di 20 milioni e non è abituato a giocare in una difesa a tre, edel West Ham, possibile solo in prestito.Così è passato in vantaggio in questa sorta di corsa Christian, colombiano classe 2004 con passaporto spagnolo che si è fatto notare al centro della difesa del Valencia. I segnali che arrivano dal campo sono incoraggianti,: ultime valutazioni, poi l'assalto per consegnare a Gasp un mattoncino in più da aggiungere al muro davanti a Musso e Carnesecchi, fin qui ancora troppo poco resistente.