Torna finalmente a vincere la Dea al Franchi, dopo un digiuno durato oltre 27 anni. Era infatti sul lontano 3 gennaio 1993 quando la squadra bergamasca trionfò per l'ultima volta in campionato in casa della Fiorentina grazie allo scavetto di Carlo Perrone.



Da allora tante sconfitte e tantissimi pareggi, ma mai più una vittoria in casa viola, neppure con il mister dei record Gian Piero Gasperini. Oggi, con la doppietta in rimonta targata Zapata-Malinovskyi, l'Atalanta ha spezzato la maledizione.