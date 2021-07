La carica dei Mille bergamaschi si farà sentire, forte, nel corso dell'amichevole in programma sabato pomeriggio in un Gewiss Stadium riaperto al pubblico per l'occasione.



I sostenitori nerazzurri aspettavano con trepidazione questa notizia, che è arrivata dai canali ufficiali della società: "Atalanta comunica che in occasione dell’amichevole contro il Pordenone, sabato 31 luglio alle 16.30 (e non più alle 17 come previsto in un primo momento, ndr) al Gewiss Stadium, sarà consentito l’accesso a 1.000 tifosi come da normative vigenti. Le modalità di acquisto dei tagliandi saranno rese note a breve".