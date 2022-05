A quattro giorni dalla partita contro lo Spezia con in palio i 3 punti per tornare a lottare in zona europea, l'Atalanta è tornata ad allenarsi al Centro Bortolotti di Zingonia.



Mister Gasperini ha diretto una seduta mattutina in preparazione alla sfida in programma domenica alle 12.30 allo stadio Picco: a parte Pezzella, Scalvini, Toloi e Zapata. L'attaccante colombiano, poche ore prima della gara con la Salernitana, aveva avvertito un affaticamento muscolare e, benché poi abbia preso parte al match, è apparso in evidente difficoltà.



Come riporta Atalanta.it, domani, giovedì 6 maggio, è in programma un altro allenamento al mattino, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.