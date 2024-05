Cagliari-Lecce LIVE

è la gara che apre la domenica della 35esima giornata del campionato di Serie A 2023/24 con calcio d'inizio alle 12.30 alla Sardegna Arena. Da una parte c'è il Lecce di Lucache ha il primo match-point salvezza in caso di successo. Dall'altra, invece, c'è la formazione allenata da Claudio, reduce dalla pesante sconfitta per 3-0 con il Genoa, in cerca dei tre punti per lo slancio decisivo per la permanenza in A.Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Deiola, Makoumbou; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. All. Ranieri.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Cagliari-Lecce in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Radunovic, Aresti, Prati, Hatzidiakos, Oristanio, Wieteska, Sulemana, Pavoletti, Petagna, Obert, Kingstone, Azzi, Shomurodov, Di PardoFalcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Blin, Dorgu; Piccoli, Krstovic. All. Gotti.Brancolini, Samooja, Venuti, Touba, Berisha, Gonzalez, Pierotti, Rafia, Sansone, Almqvist,: Marcenaro

Cagliari-Lecce è su Sky

GUARDA SU SKY