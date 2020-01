Atalanta al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia in vista degli ottavi di Coppa Italia che vedranno i nerazzurri di scena mercoledì alle 15 sul campo della Fiorentina. Palestra, esercizi con la palla, lavoro tattico e partitelle il programma di giornata. Castagne ha lavorato a parte. Gomez e compagni torneranno in campo domani pomeriggio, sempre a Zingonia, per la rifinitura a porte chiuse che precederà la partenza per il ritiro fiorentino.