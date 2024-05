Atalanta, si ferma Ederson: salta il Torino. Come sta e le sensazioni verso il recupero con la Fiorentina

18 minuti fa



Dopo il successo nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, l'Atalanta deve far la conta dei "feriti": non solo Kolasinac, uscito all'intervallo a Dublino, si è fermato anche il centrocampista brasiliano Ederson.



CONDIZIONI - Postumi contusivi al ginocchio sinistro per l'ex Salernitana, che salterà l'ultima giornata contro il Torino e, proprio come per Kolasinac, sarà da valutare per il recupero del 2 giugno contro la Fiorentina. Al suo posto pronto Adopo, da ex contro i granata.