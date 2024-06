Ag. Kvaratskhelia: "Vuole andarsene, la gente deve saperlo. Niente peggio di restare al Napoli, perderebbe un anno"

Una bomba è esplosa nella serata di casae a sganciarla è stato l'agente di, che intervistato dalla tv georgiana Imedi ha dichiarato apertamente la volontà di dire addio al club partenopeo nel corso di questa sessione di mercato. Una notizia importantissima che apre a numerosissimi scenari e che confermano anche i rumors che lo volevano a un passo dal Paris Saint Germain e Barcellona"Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo che lasci il club, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha"

- "La priorità è quella di trasferirci in una squadra che giochi la Champions League"."Con Conte il Napoli ha di sicuro grandi piani. Sono sicuro che si qualificheranno in Champions League di nuovo e che lotteranno per lo scudetto. Ma ciò non vuol dire che Kvaratskhelia voglia restare"."In questo momento però non stiamo pensando specificamente al mercato. La testa è tutta sull'Europeo, più gare giochiamo meglio è per tutti"."Più avanti. Dopo l'Europeo vedremo i discorsi sul prossimo trasferimento"

"La cosa peggiore è che resti al Napoli. Perderebbe un anno, siamo preoccupati"