Tegola per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini: nuovo infortunio per Gianluca Scamacca, che non dovrebbe tornare in campo prima del 2024. Neanche il tempo di festeggiare il gol contro lo Sporting in Europa League e l'attaccante deve fermarsi, ancora una volta per un problema muscolare dopo lo stop dello scorso settembre.



Il centravanti azzurro si è fermato nelle scorse ore e gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore della coscia sinistra. Salterà inevitabilmente la gara con il Torino di domani sera, ma più in generale resterà ai box nelle prossime settimane: i tempi di recupero, inizialmente, sono stati fissati in 20-25 giorni, Scamacca dunque dovrebbe saltare le restanti partite del 2023 (Torino, Milan, Rakow, Salernitana, Bologna e Lecce) e fare ritorno a gennaio, con l'obiettivo di essere a disposizione per la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo (3 gennaio).