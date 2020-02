Si ferma Toloi in vista del Lecce. Lo ha annunciato l'Atalanta dopo l'allenamento odierno. Questo il report ufficiale: "Nerazzurri di nuovo al lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia dopo il lunedì di riposo. Mister Gian Piero Gasperini ha cominciato a preparare la prossima partita sul campo del Lecce, in programma domenica alle 15 allo stadio Via del Mare. Palestra, esercizi con la palla e partitelle per Gomez e compagni. Lavoro differenziato per Toloi. Domani, sempre al Centro Bortolotti, è in programma una seduta d’allenamento al mattino a porte chiuse".