Quando è arrivato a Bergamo era un giovane di appena ventitré anni che ancora doveva esprimersi al meglio e crescere in esperienza, oggi è un padre di quasi trent'anni che è diventato un pilastro fondamentale della mediana dell'Atalanta: e Remo Freuler, in quella metà campo nerazzurra, potrebbe chiudere la carriera.



Il suo contratto infatti è in scadenza il 30 giugno 2023 e, nel modus operandi dei previdenti Percassi, è già tempo di rinnovare, almeno fino al 2025, magari ritoccandogli lo stipendio sul milione abbondante. Ci sta già lavorando l'Atalanta, perchè il suo gioiello svizzero non lo vuole cedere a nessuno.