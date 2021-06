Juventus e Roma ripensano a Duvan Zapata, l'attaccante dell'Atalanta perno fisso del tridente di mister Gian Piero Gasperini. E allora ecco che l'entourage nerazzurro mette gli occhi su Andrea Belotti, il bergamasco impegnato in questi giorni nel reparto offensivo azzurro: come riporta il Corriere di Torino, il Gallo dopo l’Europeo deciderà il suo futuro e la società orobica che militerà ancora in Champions potrebbe essere il trampolino di lancio tanto atteso per la sua carriera.



UN BIVIO PER IL GALLO- Una ritorno in patria che invoglierebbe il capitano del Toro, anche se i granata starebbero facendo il possibile per convincerlo a rinnovare: alle porte anche il Milan e la Roma.