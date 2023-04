Da una parte l'(ex) allievo Juric, dall'altra Gasperini: Torino-Atalanta è una sfida ricca di spunti a partire dalla panchina. Ma non solo: in ballo c'è l'Europa con i bergamaschi che vogliono avvicinarsi al quarto posto adesso occupato in coppia da Roma e Milan, mentre i granata non vogliono veder spegnere il sogno Conference League. Il settimo posto dista 10 lunghezze, ed è occupato proprio dall'Atalanta: fondamentale portare a casa la vittoria per sperare. Fischio d'inizio alle ore 20,45 allo stadio Olimpico Grande Torino.



FORMAZIONI UFFICIALI



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Dijdij, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. Allenatore: Juric.



ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic, Koopmeiners; Hojlund. Allenatore: Gasperini.