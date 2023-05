Vincere contro il Monza per l'Atalanta significa mettere in cassaforte un 5° posto importantissimo, anche ai fini del mercato che verrà, mister Gasperini compreso. Per questo servirà l'apporto di tutti, a cominciare da Boga: l'esterno d'attacco ivoriano ha svolto oggi lavoro sul campo, seppur in forma individuale, ma spera di riaggregarsi al gruppo tra domani e giovedì. Restano invece out Palomino, Soppy, Vorlicky, Zapata, Hateboer e Ruggeri, tutti sottoposti a terapie.