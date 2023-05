Lista dei convocati rimandata al giorno stesso della partita per il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, che questa mattina proverà a recuperare in extremis Boga. L'ivoriano ha subito una distorsione alla caviglia sinistra sull'entrata di Rabiot contro la Juve: verrà valutato entro mezzogiorno, dopodiché Gasperini deciderà se portarlo a Milano. L'ideale sarebbe ripristinare il tridente Lookman-Højlund-Boga per avere più chances per la Champions.