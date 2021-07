L'esterno nazionale dell'Atalanta Robin Gosens, anche se non rientra nella Top 11 di Euro2020, grazie alle prestazioni con la Germania ha calamitato le attenzioni dei club italiani ed europei, aumentando il valore del suo cartellino.



L'ala sinistra fa gola a molti club italiani e stranieri, ma l'Atalanta non accetta offerte inferiori ai 50 milioni di euro, cifra fuori dalla portata di Juve e Barcellona, che avevano bussato alla porta. Solo un'esplicita richiesta di cessione del tedesco-che all'Atalanta si può ritagliare un ruolo da protagonista in Champions e che comunque a Bergamo sta bene- potrebbe far cambiare le cose.



Anche perché ora i nerazzurri aspettano il ritorno dalle vacanze del loro esterno goleador per trattare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.