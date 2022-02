L'Atalanta è in silenzio stampa: nessun tesserato nerazzurro si è presentato ai microfoni del dopo partita, e la scelta è stata motivata con la decisione di negare contributi da parte dei componenti della società e della rosa.



PROTESTE - Gasperini, il tecnico della Dea, è andato su tutte le furie al momento dell'annullamento del gol di Malinovskyi che sarebbe valso il pareggio, ed è stato espulso. Solitamente in questi casi si presenta il dirigente Umberto Marino, che nel recente passato aveva sollevato diverse polemiche, ma stavolta la società orobica ha scelto di rimanere in silenzio.