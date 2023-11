Xavi continua ad avere un pensiero fisso per il suo Barcellona: colmare il vuoto lasciato dae rinforzare l’attacco. Sembrava che, almeno per il reparto avanzato,. Il programma era attendere l’arrivo di, questione di mesi, insomma. Eppure ancora una volta il fair play finanziario ha frenato ogni tipo di operazione dei blaugrana, che hanno ulteriormente rimandato il discorso riguardante il brasiliano. Se ne riparlerà in estate, tutto, insomma, è slittato di quasi un anno. Ed ecco che le priorità sono arretrate al- Gli uomini di mercato del Barcellona, al momento, sono al lavoro per trovare un’alternativa al El Quitanieves, che in estate è diventato un nuovo calciatore dell’Inter Miami. In ballo ci sono tre nomi:(Real Sociedad),(Newcastle) eddell’Atalanta., lo conosce bene e lo vede come il play perfetto da posizionare a centrocampo. L’unico ostacolo, i. Economicamente, per i blaugrana, sarebbe ancora meno conveniente un’operazione per Bruno Guimaraes, per il quale. Un lusso, al momento, per i catalani.- Ecco perché. Non è la prima scelta di Xavi, ma stando al Mundo Deportivo, i catalani starebbero seguendo passo dopo passo il percorso di crescita del brasiliano, che oltre ad avere(5 reti e 3 assist in stagione). L’operazione che lo vedrebbe passare dall’Atalanta al Barcellona, sarebbe: si parla di circa, con uno stipendio che non andrebbe oltre i. Il clubper un altro mese e mezzo, data l’importanza cruciale che Xavi attribuisce al ruolo di play. Su Ederson si era concretizzato anche un interesse del, che ha ricevuto un secco ‘no’ dal club orobico.