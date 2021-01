. Nel pomeriggio è in programma una conference call tra le parti per sistemare gli ultimi dettagli e mandare in porto il trasferimento a titolo definitivo, dopodiché il Papu lascerà definitivamente l'Atalanta e già oggi, o al massimo domani, raggiungerà i nuovi compagni. QUI in esclusiva. L'Atalanta ha abbassato la richiesta iniziale di 10 milioni di euro pur di non cedere il giocatore in Italia, il Siviglia si può avvicinare aumentando l'offerta da 5 a 6 milioni. Dal momento in cui è arrivata l'offerta di Monchi la volontà del giocatore è sempre stata quella di volare in Spagna, in un club che ha sempre apprezzato come aveva dichiarato anche in alcune interviste. ​- Ad allungare i tempi è stata - anche - un'offerta del'Hertha Berlino che aveva messo sul piatto 6 milioni più bonus, proposta superiore a quella del Siviglia e che l'Atalanta stava valutando.. Ultimi dettagli da sistemare, poi Gomez sarà un nuovo giocatore del Siviglia. Oggi è la giornata-chiave.