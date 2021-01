Le strade del Papu Gomez e dell'Atalanta sono sempre più lontane. L'argentino è destinato a lasciare il club, la rottura con Gasperini e con la società è ormai insanabile e la società sta lavorando alla cessione del giocatore. Il diktat dei nerazzurri è quello di vendere Gomez solo all'estero: l'Atalanta non ha nessuna intenzione di cedere il giocatore in Italia e soprattutto a squadre concorrenti per i loro stessi obiettivi. Quindi, per trovare una destinazione al Papu si guarda lontano dalla Serie A.



PISTA SIVIGLIA - I nerazzurri hanno scartato le varie ipotesi Inter, Juve e Roma. Ma da settimane, in gran segreto, stanno portando avanti una trattativa con il Siviglia. Il ds Monchi è un grande estimatore del Papu e vorrebbe portarlo in Spagna per rilanciarlo. I due club stanno trattando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto e si sta lavorando per limare la distanza tra domanda e offerta.



LA STRATEGIA - In passato il giocatore aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto giocare a Siviglia e adesso che è in rottura con l'Atalanta può essere il momento giusto, così Monchi dopo aver fatto cassa con la cessione di Carlos Fernandez alla Real Sociedad è andato dritto sul Papu. Trattativa in corso, parti in contatto: il futuro di Gomez potrebbe essere in Spagna.