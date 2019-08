Skrtel, nuovo difensore dell'Atalanta, ha parlato della sua nuova avventura in Serie A: ''Sono felice di essere qui, è un onore far parte dell'Atalanta. Non vedo l'ora di cominciare ad allenarmi. Oggi ho visitato Zingonia e mi è sembrata molto organizzata, ci sono ottime strutture. La squadra ha ottenuto un grande risultato lo scorso anno, col terzo posto e con la Champions. Ho parlato con amici che giocano in Serie A e ricevuto solamente feedback positivi sui nerazzurri".



MODELLO - "Sono un giocatore che prova a dare sempre il massimo per la squadra, da difensore cerco di essere aggressivo sull'avversario per non permettetergli mai di liberarsi".



CHAMPIONS - "Per un giocatore la Champions è il top, sogni di giocarla fin da bambino. Io l'ho disputata col Liverpool e sono felice di poterlo fare ora anche con l'Atalanta. Sono impaziente anche di esordire in Serie A".



VITA - "Nella vita di tutti i giorni cerco di essere sempre gentile e disponibile con tutti, ma ovviamente non lo posso essere sul campo".