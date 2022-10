L'Atalanta, capolista in campionato ma non impegnata nelle coppe, è scesa in campo in amichevole contro il Brusaporto, formazione di Serie D: ampio il turnover di Gasperini, che comunque ha messo in campo titolari come Ederson, Demiral e Pasalic. In gol nel 2-2 finale il brasiliano e Boga, schierato alle spalle di Hojlund.