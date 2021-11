L’Atalanta ha vinto cinque delle prime sei trasferte stagionali in Serie A per la prima volta nella sua storia: i nerazzurri hanno infatti vinto contro il Torino, la Salernitana, l’Empoli, la Sampdoria e il Cagliari. L’unica partita non vinta è stata pareggiata, a San Siro contro l’Inter.



TANTI GOL- Non solo, come ricorda il canale ufficiale nerazzurro, l'Atalanta ha eguagliato il record di 22 punti conquistati dopo le prime 12 giornate di campionato disputate. Nonostante in questa stagione le reti segnate siano diminuite, nell'anno solare 2021 solo il Bayern Monaco (100) ha segnato più gol dell’Atalanta (84 e seconda posizione in condivisione con l’Inter) nei maggiori 5 campionati europei.