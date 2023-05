Sono nove i giocatori dell'Atalanta a rischio per la partita che si giocherà domani sera alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Come si temeva, per Soppy la stagione è già conclusa: gl esami a cui è stato sottoposto il francese hanno riscontrato una lesione di terzo grado (tipo 4) del bicipite femorale della coscia sinistra, lo stop dovrebbe essere di circa due mesi



Zapata, invece, sosterrà tra venerdì 19 e sabato 20 gli accertamenti dopo che mercoledì 17 il colombiano ha accusato un guaio muscolare al polpaccio destro, ma anche per lui è probabile che la stagione sia finita.