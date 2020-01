Si chiude questa sera la 20esima giornata di Serie A, con il posticipo tra Atalanta e Spal. La squadra di Gasperini, reduce dall'eliminazione in Coppa Italia, vuole rispondere alla Roma nella corsa al quarto posto, che vorrebbe dire Champions League; di fronte, però, ci sono i ragazzi di Semplici, ultimi in classifica, alla disperata ricerca di punti salvezza.



I NUMERI - ​Negli ultimi due precedenti in Serie A, l'Atalanta ha vinto contro la Spal, ma non ne ha mai vinte tre partite consecutive nel massimo campionato. Nelle ultime due partite casalinghe, la Dea ha vinto 5-0; mentre gli estensi hanno raccolto 12 punti nelle prime 19 partite in Serie A, dato preoccupante in quanto solamente tre squadre con altrettanti punti, in passato, hanno evitato la retrocessione a fine stagione: il Crotone nel 2016/17 è il dato più recente. E in trasferta, la Spal fa fatica: 4 punti realizzati, più del Maiorca (1), e di Eintracht e Tolosa (3) nei maggiori 5 campionato europei.



I SINGOLI - All'andata Luis Muriel realizzò una doppietta; mentre Andrea Petagna, ex della gara, ha segnato 4 gol contro i nerazzurri.



