Il Coronavirus non lascia in pace la bergamasca: nella giornata di ieri non solo non c'è stato l'azzeramento dei contagi previsto per la Lombardia, ma solo a Bergamo sono aumentati di 60 unità e il secondo portiere dell'Atalanta Marco Sportiello è risultato nuovamente positivo. Era il terzo tampone ed era passato un mese ormai dal manifestarsi dei primi sintomi e dal primo tampone che aveva svelato la sua positività. La quarantena in casa non è bastata e, seppur il giocatore stia bene, sarà prolungata a data da definirsi. Secondo il Corriere dello Sport però, nonostante questo, seppur perplessa la società sarebbe pronta a ricevere gli altri giocatori a Zingonia per dare via alla Fase 2 con la ripresa degli allenamenti.



TUTTO PRONTO A ZINGONIA- Questo perché il Centro Bortolotti di Zingonia, rispetto ad altre realtà del calcio italiano, è una sede blindata che ha a disposizione tutti i comfort, oltre a una varietà di ambienti tale da rispettare il distanziamento richiesto dal protocollo. Sette campi da gioco, dieci spogliatoi, una sala ampia del ristorante e le camere singole.