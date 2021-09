L'Atalanta, all'indomani del successo casalingo con il Sassuolo, è già sceso in campo al 'Centro Bortolotti' di Zingonia per preparare la gara di sabato contro l'Inter. ​La squadra è stata divisa in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, amichevole in famiglia con la Primavera per gli altri. Lavoro differenziato per Luis Muriel, che potrebbe tornare in campo prima della sosta per le nazionali - la prossima settimana i nerazzurri affronteranno lo Young Boys (Champions) e il Milan (Serie A) - mentre Hans Hateboer si è sottoposto a terapie.