Nessun rinvio del big match in programma questa sera all’Olimpico di Roma, Lazio-Atalanta si può giocare e la squadra può partire per la Capitale. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, non si registra nessun nuovo positivo questa mattina dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato nella serata di ieri. Dopo una breve rifinitura a Zingonia, l’Atalanta partirà quindi verso Roma (intorno alle 11.15/12) per la gara di questa sera contro la Lazio.



I POSITIVI- L’emittente satellitare riferisce di sette elementi del gruppo squadra positivi al Covid-19, due in meno quindi della soglia massima dei 9 previsti dal nuovo protocollo Covid della Figc. Stando alle voci circolate, ma non ufficializzate né confermate, potrebbe trattarsi di Malinovskyi e Hateboer (già tra gli indisponibili), a cui si sarebbero aggiunti Koopmeiners, de Roon, Pasalic, Muriel e un ragazzo della Primavera.



​Per i contatti ad alto rischio, da nuovo regolamento, andrebbe effettuato almeno un test antigenico negativo almeno 4 ore prima della gara. Ma non è questo il caso che riguarda l'Atalanta né i suoi giocatori negativi partiti perché, secondo quanto appreso attraverso la società, i giocatori dell'Atalanta partiti per Roma non sono tenuti a fare un altro tampone 4 ore prima della gara, basta averlo fatto nelle 24 ore.



PROBABILE- Se fosse confermato, l'Atalanta scenderebbe in campo con un 3-4-3 con Musso tra i pali, Toloi, Demiral e Palomino in difesa, Maehle e Pezzella sulle fasce, Pessina e Freuler sulla mediana, Zappacosta esterno offensivo con Miranchuk a spingere in rete Piccoli.