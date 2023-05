Oltre ad Hateboer, Soppy e Ruggeri, l'Atalanta perde l'ala sinistra Lukas Vorlicky, classe 2002 dotato di grande talento ma anche di ossa fragili. Dopo che il suo sogno è diventato realtà il 19 febbraio, esordendo contro il Lecce in Serie A, si è dovuto fermare per l'ennesima volta (era stato assente quasi un anno dalla primavera 2019 alla primavera 2020 per l'infortunio al legamento crociato) a causa di un fastidio al ginocchio.



Ieri si è operato e la sua stagione termina qui: "Una cosa che non mi sarei mai aspettato dopo i primi passi in Serie A", si sfoga sul suo profilo Instagram, "ma è una realtà da accettare per andare avanti, farò di tutto per rifare ciò che amo".