L'Atalanta, che scenderà in campo sabato alle 18 al Gewiss Stadium contro il Verona, è ancora in emergenza infermeria, con ben 8 giocatori out.



Contro la Salernitana si sono aggiunti alla lista degli occupanti l'infermeria il difensore Djimsiti, contusione al collo del piede destro e l’esterno Soppy, risentimento muscolare al flessore sinistro, ancora in attesa di accertamenti diagnostici. Terapie per entrambi e terapie anche per Hateboer (rottura del crociato), Ruggeri (lesione bicipite femorale coscia sinistra), Palomino (rottura del tendine) e Boga (trauma distorsivo caviglia sinistra), mentre Vorlicky (fastidio al ginocchio) ha lavorato a parte. L’unico nerazzurro che al momento sembra recuperabile è Lookman, che si sta allenando da solo ma sul campo.