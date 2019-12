L'indimenticabile capitano per tutti i tifosi nerazzurri, oggi commentatore televisivo, torna a far parlare di sè con una dichiarazione che ha il sapore dell'esclusiva rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Glenn Peter Stromberg ha infatti commentato sicuro al quotidiano sportivo: “Gasperini via da Bergamo? Non credo, qui si trova bene e sta facendo un grandissimo lavoro. Anch’io, quando giocavo, ogni tanto pensavo di andarmene e poi restavo”.



CHAMPIONS. "Un buon sorteggio, ma non va dimenticato che il Valencia ha fatto fuori l’Ajax. Credo comunque che il Lipsia sarebbe stato un avversario più difficile. Campionato? Anche se non dovesse tornare in Europa non si deve parlare di fallimento”.