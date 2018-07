L'infortunio del nuovo acquisto Varnier spinge l'Atalanta a tornare sul mercato in difesa: spunta l'idea Bonifazi (Torino). Il club bergamasco resta vigile per Brignola (Benevento), su cui c'è pure il Sassuolo. In partenza Mattiello, che sta per tornare alla Juventus per poi essere girato a un'altra squadra: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Bologna ci pensa in alternativa a Rispoli (Palermo).