Confermato l'allenatore Gasperini in panchina, il mercato dell'Atalanta riparte dalla difesa. In uscita ci sono Okoli (nel mirino del Monza in alternativa al norvegese Ostigard del Napoli) e Demiral. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in entrata come sostituto del turco circola il nome di Hien, svedese del Verona, dato sulle tracce di Petrusenko, mediano croato classe 1998 in forza al club croato dell'Istra. Intanto il Sassuolo vuole tenersi Zortea.