Niente ottavo posto, niente decimo posto. Contro l'ilperde la seconda partita di fila e chiude la stagione all'undicesima posizione. Poco male per una squadra che è andata a mille da settembre a fine maggio, che ha ottenuto la salvezza con mesi di anticipo e che ha sfornato tante ottime prestazioni. Il 5-2 dinon intacca minimamente la stagione fantastica die compagni che chiudono questo primo anno di A nella parte destra della classifica, ma che hanno grosse ambizioni per la prossima annata.Da oggi, come ha annunciato Raffaele, si parlerà soprattutto di calciomercato. Zlatan, alla fine, non si farà. Nonostante il pressing di Silvioe Adrianoche lo aspettavano a braccia aperte al centro sportivo di, lo svedese, un po' a sorpresa, ha detto basta.Gli obiettivi del Monza per il mercato estivo restano molto importanti. Ai più non è sfuggita una chiacchierata tra l'ad del Monza ed Edindavanti ai flash dei fotografi. Tra i due c'è una sintonia che va avanti da anni. Galliani voleva il bosniaco già dai tempi del Milan, ma per un motivo e per l'altro, l'affare non si è mai concretizzato. Dzeko al Monza è, ad oggi, un'operazione quasi impossibile. L'attaccante potrebbe restare all'e ha un'offerta faraonica di due anni per chiudere la carriera in Arabia. I corteggiamenti di Berlusconi e Galliani a suon di milioni di euro, però, solitamente vanno a buon fine. Succederà anche stavolta? Lo scopriremo a breve.Intanto c'è un Monza che non solo punterà all'Europa, ma anche al futuro. I giovani, in questa squadra, saranno grandi protagonisti. Si farà anche grazie al serbatoio di un settore giovanile che ritrova una grande Primavera promossa, sabato scorso ad, nel campionato 1. Non stupitevi a luglio di vedere i nomi dinell'elenco dei convocati di un Palladino proiettato anche verso il futuro.