Altra possibile novità sulla fascia destra dell'Atalanta. Dopo l'arrivo di Karsdorp dalla Roma per tappare il buco creato dalla cessione di Castagne al Leicester, anche Hateboer potrebbe lasciare Bergamo. In tal caso si fanno i nomi di Cristiano Piccini (Valencia), Florenzi (Roma), Lazovic e Faraoni (Hellas Verona).



Al centro della difesa è in arrivo Romero dalla Juventus, preferito a Senesi (Feyenoord) e Bonifazi (Spal). Da dove è rientrato Reca e può tornare anche il portiere Berisha in cambio del giovane Carnesecchi, tra i pali valutato pure Meret del Napoli. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante Colley continua a lavorare a Zingonia in attesa della chiusura della trattativa con il Parma, dove potrebbe essere seguito pure da Traore. Gasperini chiede un altro rinforzo per il reparto offensivo oltre a Miranchuk: rispunta Lasagna dell'Udinese.