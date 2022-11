Classe 1999, mancino, abile a creare pericoli sulla trequarti, duttile. Lui è Sebastian Szymański, calciatore polacco, centrocampista del Feyenoord in prestito dal Dinamo Mosca e della nazionale polacca.



Il nuovo obiettivo di mercato dell'Atalanta potrà prendere il posto del partente Malinovskyi: a differenza dell'ucraino, Szymański ha già segnato 6 gol in quattro mesi di calcio. Un dopo-Malinovskyi ideale, con cui ha qualche caratteristica in comune. Szymanski è corteggiato anche da Real Sociedad e Siviglia.