"L'Atalanta è una delle società più grandi in Italia. Un club con grande ed importante tradizione, che ha dei tifosi fantastici. Crescono gradualmente di anno in anno, e giocano anche in Champions League. La ritengo una gran cosa per la società. Li ho visti giocare in Europa, contro Shakhtar e Zagabria, una grande squadra che gioca un bel calcio offensivo". Bosko Sutalo è un nuovo giocatore dell'Atalanta, e si presenta al sito ufficiale orobico.



OBIETTIVI - "Io sono un calciatore giovane e penso di poter crescere molto in questa società. Mi piace controllare la palla e darò il massimo sul campo. Voglio acquisire esperienza in Serie A e crescere. Spero di arrivare al quarto posto insieme ai miei compagni e raggiungere di nuovo la Champions. I tifosi dimostrano grande attaccamento allo stadio".