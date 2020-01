Adrien Tameze, nuovo acquisto della società nerazzurra direttamente dal Nizza, ha scelto la maglia numero 5, appena lasciata libera dal difensore Andrea Masiello, e si è raccontato al canale ufficiale Atalanta.it: "Il campionato italiano mi ha sempre attirato, lo seguo fin da piccolo. Ci giocano calciatori importanti e anche grandi squadre.Quando ho ricevuto l'offerta dell'Atalanta ho pensato che fosse un'opportunità per venire a giocare in Italia in una società che mi corrisponde perché fa progressi, vuole crescere, gioca un bel calcio, sono contento di essere qui".



ESPERIENZE- "L'Atalanta non è una squadra molto conosciuta in Francia, ma da quando si sono qualificati in Europa, grazie alle loro prestazioni e allo stile di gioco, è divenuta una squadra molto apprezzata. Io ho cominciato in seconda divisione in Francia, poi ho firmato ormai tre anni fa col Nizza con cui ho giocato i preliminari di Champions League e due stagioni in Ligue 1. Per questo ho accettato questo progetto, perché si tratta di una squadra ambiziosa che gioca in Europa".



CHAMPIONS- "Cercherò di dare il massimo per la squadra, mi piacerebbe giocare molte partire e aiutare la squadra a qualificarsi per la Champions anche per la prossima stagione. Penso che sarò un valore aggiunto, aiuterò la squadra, darò il mio contributo e il meglio di me stesso. Spero potremo crescere e progredire tutti insieme".