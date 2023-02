La stagione di Duvan Zapata continua ad assumere i connotati del calvario. Il colombiano deve fermarsi ancora e non sarà a disposizione di Gasperini per il match casalingo con il Lecce.



L'ex Udinese ha riportato in allenamento una lesione di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Per questa ragione l'attaccate resterà ai box per qualche settimana.