La Juventus, che si era mossa in anticipo con diversi sondaggi, a gennaio farà un tentativo con l’Atalanta per il suo duttile esterno Joakim Maehle, reduce dall'esperienza in Qatar e scelto dai bianconeri per il ruolo di vice Cuadrado. Il presidente Percassi nei giorni scorsi aveva svelato la cifra per sedersi al tavolo delle trattative: 15 milioni di euro, non sono concessi prestiti.