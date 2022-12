Intervenuto ai microfoni di Sky, il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha elogiato i progressi di Robin Gosens.



“lo sto rivedendo quello dell'Atalanta, sta bene fisicamente. Non si è dimenticato di come si gioca, è un nazionale, sono convinto che farà bene nell’Inter. Non è sul mercato, pensiamo che da qui a breve ci sarà un Gosens diverso”.